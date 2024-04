Liga dos Campeões: O futebol espetáculo

Os jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões foram espetaculares, com destaque para o Real Madrid-Manchester City que terminou empatado (3-3). Foi um jogo fantástico – provavelmente o melhor do ano – com o campeão europeu em vantagem por duas vezes e os merengues, que já conquistaram 14 taças dos campeões, a empatarem e a deixar tudo em aberto para o jogo de Manchester. De forma surpreendente, o PSG foi derrotado em casa pelo Barcelona (2-3) num jogo escaldante, que teve duas reviravoltas no marcador. Nas outras partidas, o Atlético Madrid venceu o Borussia Dortmund (2-1) e o Bayern Munique foi a Londres empatar (2-2) com o Arsenal. Foram quatro grandes jogos com muitos e bons golos. Esta semana realizaram-se também os quartos de final da Liga Europa. O Benfica defrontou o Marselha, no Estádio Luz, à hora de fecho desta edição. As duas equipas têm um desempenho medíocre a nível interno e a Liga Europa é a maneira de salvar a época. Na próxima semana realiza-se a segunda mão das duas competições.