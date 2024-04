Jornalista Sandra Felgueiras perde recurso contra Cofina

A jornalista Sandra Felgueiras – atual rosto da TVI –perdeu o recurso que tinha interposto contra a Cofina no Tribunal da Relação e não terá direito a qualquer indemnização, soube o Nascer do SOL. Depois de ter saído da RTP, onde esteve 22 anos, a jornalista rumou até ao grupo Cofina onde permaneceu apenas oito meses. Quando saiu, interpôs uma ação contra o Grupo no Tribunal do Trabalho, exigindo 90 mil euros de indemnização que dizia ter-lhe sido prometida, uma vez que estava «previsto o pagamento dos 90 mil euros como forma de compensar a perda de antiguidade» que Sandra Felgueiras «ia ter ao sair da RTP e que tal valor seria pago no caso de o contrato cessar por despedimento coletivo ou por extinção do contrato de trabalho». A Cofina diz não ser verdade. A jornalista perdeu esse processo e garantiu que ia recorrer. Nessa altura, disse ao nosso jornal que a sentença «não corresponde ao que aconteceu de facto e que ficou cabalmente demonstrado em tribunal». Mas o tribunal voltou a não lhe dar razão.