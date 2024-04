PJ detém oito suspeitos de raptar duas crianças e agredir avó que tinha guarda das menores

A Polícia Judiciária deteve oito pessoas, sete homens e uma mulher, suspeitos de raptar duas crianças de casa da avó, que detinha a guarda dos menores, tendo esta sido também agredida, assim como uma segunda vítima. O crime remonta a 2 de fevereiro em Gondomar.

“Naquela data, pelas 07h40, os oito detidos, com idades entre os 24 e os 54 anos, arrombaram a porta de entrada de uma habitação, onde se encontravam as duas vítimas, e retiraram duas crianças, filhas de um dos agressores, que ali se encontravam por ordem do Tribunal de Família e Menores, levando-as para parte incerta”, informa a PJ em comunicado.

A avó das crianças, assim como outro adulto, foi fisicamente agredida e os suspeitos chegaram a cortar-lhe o cabelo e a fazer um vídeo, que depois partilharam nas redes sociais, “fazendo alarde da sua conduta”, sublinham as autoridades.

A PJ acredita que os motivos do rapto e das agressões “está a não aceitação de um novo relacionamento amoroso e a não conformação com a decisão do Tribunal de Família e Menores em entregar provisoriamente as crianças à guarda da ofendida, avó dos menores”.

Entretanto, as crianças foram resgatadas pelas autoridades.

Os detidos, alguns com antecedentes criminais por crimes contra a vida e a propriedade, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.