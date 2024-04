Operação Influencer. PGR confirma que processo sobre Costa baixou ao DCIAP e deixa recado sobre pedidos de celeridade

A procuradora-geral da República adiantou, esta quinta-feira, que o inquérito sobre o ex-primeiro-ministro António Costa está agora no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), depois de inicialmente ter sido apresentado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, então competente por visar um líder de um Governo em funções.

"É o DCIAP, no entendimento dos magistrados titulares, o competente para assumir essa investigação", afirmou Lucília Gago aos jornalistas, à margem da tomada de posse da nova direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP).

Sobre os pedidos de celeridade, feitos quer por António Costa, quer pelo Presidente da República, a PGR referiu: "As investigações criminais tomam o tempo que é necessário para elas avançarem, naturalmente com a eficácia desejável, mas tomando o tempo que também é necessário para ultimar essas mesmas investigações. É tão simples como isso".