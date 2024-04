Debate em Portugal sobre "família tradicional" é "senso comum", diz Hungria

A Hungria considerou, esta quarta-feira, que a discussão sobre a “família tradicional” em Portugal “é de senso comum”.

“Há um número e um rácio substanciais de pessoas em Portugal que têm uma opinião diferente da que ouvem sempre de jornalistas e jornais liberais de esquerda, talvez seja altura de os ouvir", disse o ministro-adjunto da Comunicação e das Relações Internacionais da Hungria, em declarações à agência Lusa.

Zoltán Kovács rejeitou que esteja a haver, em Portugal, uma “Orbanização” da política."O que estamos a tentar sugerir nos últimos 14 anos é muito senso comum", disse o ministro.

No que diz respeito à política húngara, Zoltán Kovács acrescentou ainda que esta está “em total consonância com os regulamentos europeus e a perceção europeia da família tradicional não é a perceção específica húngara, da mulher e do homem, dos filhos, da família nuclear, da família maior".

"Veja as suas próprias tradições, vai encontrar as raízes", disse o governante húngaro à Lusa.