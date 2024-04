Moção de Confiança. Pedro Nuno Santos lança desafio a Luís Montenegro

O líder do PS desafiou, esta quinta-feira, o primeiro-ministro a apresentar uma moção de confiança, na sequência da apresentação do Programa do Governo.

"A única forma de nós clarificarmos este tema é o líder do governo apresentando uma moção de confiança", disse Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas no Parlamento, no primeiro dia do debate do Programa do Governo.

O socialista acusou ainda Luís Montenegro de fazer uma “intervenção cheia de arrogância”, “com o PS em particular”.

Manteve a posição de o PS não vir a viabilizar as moções de rejeição, já anunciadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mas sublinhou que não se pode tirar daí conclusões sobre o que os socialistas pensam do Programa do Governo.

Pelo contrário, se o Executivo apresentasse uma moção de confiança, o PS mostraria “através do voto o que acha do programa do Governo”, e esclareceu que votaria contra.

Estas declarações de Pedro Nuno Santos foram feitas em declarações aos jornalistas e não no hemiciclo, mas Luís Montenegro parece ter escolhido responder ao líder do PS na sua intervenção depois de retomada a sessão de discussão do Programa de Governo.

“Já disse que não queremos o apoio do PS, respeitamos o papel de oposição, fiscalização e escrutínio do PS”, afirmou, respondendo ao socialista Mendonça Mendes, reiterando que não anda a tentar encurralar o PS para viabilizar a sua governação.

“Acha que eu queria apenas tomar posse para dizer que era primeiro-ministro? Eu quis tomar posse para cumprir o programa de Governo. É assim difícil perceber?”, acrescentou, visivelmente irritado.