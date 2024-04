ARCOlisboa conta com mais de 80 galerias de 14 países

A ARCOlisboa, uma feira organizada pela IFEMA MADRID e pela Câmara Municipal de Lisboa, realizará a sua 7.ª edição de 23 a 26 de maio na Cordoaria Nacional.

Com a participação de 82 galerias de 14 países, a ARCOlisboa apresenta a cena artística portuguesa num diálogo alargado com a arte espanhola e europeia.

A Feira organizar-se-á em torno de três áreas: o Programa Geral, formado por 59 galerias, e as secções comissariadas, OPENING Lisboa, com uma seleção de 16 galerias e As Formas do Oceano, constituída por sete galerias.

A participação de galerias portuguesas representa 34% da feira, com um total de 28 galerias. O segmento internacional situa-se nos 66% — 54 galerias —, provenientes sobretudo da Europa, com uma presença significativa de países como Espanha, Alemanha, França e Áustria.

Lisboa transforma-se, assim, num dos mais atrativos centros de interesse artístico e cultural da Europa e um ponto de encontro para colecionadores, galeristas, artistas e profissionais de todo o mundo.