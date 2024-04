Operação da ASAE já fiscalizou 250 veículos de mercadorias

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou, entre final da tarde de quarta-feira e as 8h desta quinta-feira, 250 veículos, tendo sido instaurados cinco processos de contraordenação.

"Até esta hora [08h00] já foram fiscalizados 250 operadores e foram detetadas cinco situações de infração com contraordenação que tiveram a ver com a falta de controlo da temperatura em que os alimentos são transportados e falta de higiene", disse o inspetor-geral da ASAE, à agência Lusa.

Segundo Luís Lourenço, não houve apreensões porque as situações detetadas foram corrigidas e as condições asseguradas até ao retalho.

A operação de fiscalização de transportes mobilizou 160 inspetores da ASAE, que estão a ser auxiliados pelas forças de segurança, GNR e PSP, e está a ser realizada em todos os distritos do país.

O objetivo é a deteção de eventuais ilícitos relacionados com as mercadorias em trânsito, com consequências diretas para o consumidor final.