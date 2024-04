Rússia prolonga investigação sobre morte de Navalny

O Comité de Investigação da Rússia (COR) prolongou, esta quarta-feira, a investigação sobre a morte de Alexey Navalny.

"De momento, não há informações do Estado sobre as causas da morte de Navalny", comentou Ivan Zhdanov, o braço direito de Navalny, no seu canal Telegram, onde publicou o documento, acrescentando que os investigadores vão continuar os seus inquéritos durante mais dez dias, de acordo com a notificação do comité no Okrug Autónomo de Yamalo-Nenets, no Círculo Polar Ártico, onde Navalny morreu.

Recorde-se que Navalny, de 47 anos, passou um terço da sua pena de três anos em confinamento solitário desde o seu regresso a Moscovo em 2021.