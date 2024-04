Hugo Soares é o líder parlamentar do PSD

O secretário-geral do Partido Social-Democrata (PSD), Hugo Soares, foi, esta terça-feira, eleito líder do grupo parlamentar dos sociais democratas, tendo obtido 98,7% dos votos.

Fonte oficial da bancada do PSD explicou que votara 77 dos 78 deputados do PSD, tendo faltado o parlamentar que substituirá José Cesário pelo círculo Fora da Europa. Foram registados 76 votos a favor e um em branco.

Em declarações aos jornalistas, Hugo Soares disse sentir "honra, orgulho, e a responsabilidade" em ocupar o cargo, reforçando a importância de dialogar com todas as forças parlamentares.

"Tenho muito presente a necessidade de diálogo com todas as forças parlamentares. É obrigação de todos assumir a sua responsabilidade. O PSD e a AD ganharam as eleições, têm responsabilidade de governar, mas o resultado [das eleições] disse também que temos de ter capacidade de dialogar com todos", disse o social-democrata.