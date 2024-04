Top 7. Saiba quais são os monumentos mais visitados

Os monumentos portugueses mais procurados por turistas nacionais e estrangeiros em 2022 foram variados. Mas, como era de esperar, em primeiro lugar surge o Mosteiro dos Jerónimos. Localizado em Belém, é uma obra-prima da arquitetura e um local de repouso de figuras monárquicas, como o rei D. Manuel I e Vasco da Gama. Recebeu 870.321 visitantes, segundo os dados da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). De seguida, encontramos a Torre de Belém, com 377.780 visitantes. Construída no século XVI, é um símbolo histórico do nosso país. Possui uma curiosa escultura de rinoceronte no seu exterior e foi visitada por muitos turistas, garantindo a medalha de prata em número de visitantes. Depois, temos o Mosteiro da Batalha – com 288.386 visitantes. Localizado no distrito de Leiria, foi construído em agradecimento pela vitória na batalha de Aljubarrota. Conhecido por “Batalha”, é também chamado de Mosteiro de Santa Maria da Vitória. No lugar seguinte, o Convento de Cristo – com 260.871 visitantes. Situado em Tomar, é famoso pela Janela do Capítulo e pelas suas conexões com os Templários. Recebeu um grande número de visitantes em 2022, assim como o Museu Nacional do Azulejo que, estando localizado em Lisboa, é um dos museus mais importantes do território nacional, exibindo a expressão artística dos azulejos na cultura nacional. Teve 202.900 visitantes. O Mosteiro de Alcobaça, famoso pela trágica história de amor entre D. Pedro e D. Inês de Castro, é um dos monumentos mais emblemáticos e surge em sexto lugar com 193.881 visitantes. Em sétimo, com 189.694, aparece o Palácio Nacional de Mafra, que é conhecido pela sua grandeza e pela sua biblioteca, uma das mais importantes da Europa. Estes monumentos registaram um aumento significativo de visitantes em comparação com o ano anterior, mas ainda não atingiram os níveis pré-pandemia.