Setúbal. Detido tio que matou sobrinho de 7 anos na rua

O autor dos disparos no Bairro da Bela Vista, em Setúbal que acabaram por matar uma criança de sete anos, apresentou-se às autoridades.

O homem, tio da vítima, foi detido pela Polícia Judiciária, está “fortemente indiciado, da prática de dois crimes de homicídio, um na forma tentada, contra um homem de 26 anos e outro consumado, que vitimou uma criança de 7 anos”.

Os factos ocorreram no dia 18 de fevereiro, num contexto de conflitos familiares, quando o “suspeito, munido de uma espingarda caçadeira, tentou atingir um familiar – com quem estava desavindo – disparando na direção de uma viatura, provocando ferimentos nos ocupantes e atingindo um seu sobrinho, menor, que não resistiu, apesar de assistido de emergência”, informa a PJ.

Inicialmente, a situação foi apresentada com contornos diferentes, mas, após investigação pericial no local do crime e recolha de depoimentos, foi apurada a identidade do autor dos disparos e as circunstâncias da situação.

As autoridades explicam ainda que, entretanto, o suspeito foi para o estrangeiro, não tendo sido possível a sua localização, comparecendo junto das autoridades apenas várias semanas depois da prática dos factos, ao ser confrontado com o desenvolvimento da investigação.

O detido, com antecedentes criminais, será agora presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.