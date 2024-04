Açores. CEO da SATA demite-se por "motivos pessoais"

A presidente da companhia aérea açoriana SATA, Teresa Gonçalves, pediu a demissão do cargo, alegando "motivos pessoais", anunciou Governo Regional, esta terça-feira.

"O Governo Regional dos Açores informa que a doutora Teresa Gonçalves solicitou a sua demissão do cargo de presidente do conselho de administração da SATA Holding, alegando motivos pessoais", lê-se na nota do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

Sublinhe-se que Teresa Gonçalves assumiu o cargo de presidente da SATA em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP.