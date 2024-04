Sismo abala largo da Indonésia

Um sismo, de magnitude 6,6, abalou as Ilhas Molucas, no leste da Indonésia, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não foi acionado qualquer alerta de tsunami.

O tremor, de acordo com a mesma fonte, ocorreu a uma profundidade de 35 quilómetros, no Mar das Molucas, às 18h48 locais (10h48, hora de Lisboa), ao largo da ilha de Halmahera.

Não há registo de feridos ou danos materiais.

A Indonésia regista frequentemente atividade sísmica e vulcânica por estar situada no conhecido ‘Anel de Fogo’ do Pacífico, onde as placas tectónicas colidem.