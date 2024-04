Acidente com dois camiões condiciona trânsito na ponte Vasco da Gama

O trânsito no sentido sul-norte na Ponte Vasco da Gama está a circular apenas numa via, na sequência de um acidente com dois pesados, esta terça-feira.

O acidente ocorreu cerca das 9h e um dos camiões perdeu a carga no pavimento, o que obrigou, inicialmente, ao corte total das faixas de rodagem.

"Neste momento já há uma via aberta para a circulação e a carga começou a ser removida, pelo que o trânsito começou a escoar", afirmou fonte da Lusoponte, citada pela agência Lusa.