Moçambique. Pelo menos 55 crianças morreram num naufrágio

Um naufrágio de uma embarcação de pesca de Nampula, no norte de Moçambique, matou pelo menos 55 crianças.

“Temos 98 óbitos até ao momento e 16 sobreviventes. As buscas foram retomadas”, disse a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Nampula, Rosa Chauque, à agência Lusa, acrescentando que, dos 98 óbitos confirmados, 32 são homens e 66 mulheres.

O barco, dizem as autoridades marítimas do país, não estava autorizado a transportar passageiros, uma vez que não tinha condições para o efeito.



As pessoas que estavam na embarcação fugiam a um surto de cólera no continente, iam com destino à Ilha de Moçambique, tendo o naufrágio acontecido a cerca de cem metros desta costa.

“O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, recebeu com profunda tristeza a notícia do naufrágio de uma embarcação que saía do posto administrativo de Lungo, no distrito de Mossuril, com destino a Nacala, que provocou a morte de mais de cem cidadãos”, lê-se num comunicado, divulgado na segunda-feira, pela Presidência da República.