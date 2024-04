'Quartos' da Champions ameaçados por Estado Islâmico

Um organismo especializado em rastrear grupos terroristas confirmou que o autoproclamado Estado Islâmico (EI) ameaçou com ataques terroristas os jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. As partidas estão agendadas para Londres, Paris e Madrid.

De acordo com a agência espanhola Europa Press, os terroristas publicaram diversas imagens em canais de propaganda, como a Fundação Al-Azaim e Sarh al-Khilafah, uma delas com a legenda “Matem-nos todos” [“Kill them all”, em inglês].

A ameaça foi confirmada pelo site Intelligence Group, um organismo especializado em rastrear grupos terroristas.

Espanha, que está no nível 4 de 5 de alerta antiterrorista, recebe dois dos jogos dos quartos-de-final da Champions: o Real Madrid enfrenta esta terça-feira o Manchester City, enquanto na quarta-feira o Atlético de Madrid recebe o Borussia Dortmund.

Para esta terça-feira está também agendada, para Londres, a receção do Arsenal ao Bayern de Munique, enquanto o FC Barcelona visita na quarta-feira o Paris Saint-Germain na capital francesa.

De acordo com o jornal desportivo espanhol “Marca”, a alegada ameaça do EI não alterou a organização do jogo, que já está com medidas especiais de vigilância por ser considerado de alto risco pelo Ministério do Interior.

O jornal escreve que uma delegação do governo (constituída por representantes do executivo nas comunidades autónomas) vai reunir-se esta terça-feira de manhã para discutir a segurança do encontro. Nessa reunião, poderão ser decididas eventuais medidas de segurança adicionais.