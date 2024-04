Inundações. Rússia declara estado de emergência em mais duas regiões

As autoridades russas declararam, esta segunda-feira, o estado de emergência na sequência as fortes inundações que afetaram as regiões siberianas de Kurgan e Tyumen, juntando-se à de Orenburg

“Estamos a implementar o regime de emergência a nível regional”, afirmou hoje o governador da região de Kurgan, Vadim Shumkov, na rede social Telegram, citado pelas agências de noticias, acrescentando que a situação “é imprevisível” e apelou à população para que abandone imediatamente as suas casas.

Segundo as autoridades locais, mais de 60 outras localidades podem ser inundadas pelos rios Tobol, Uy, Iset e Miass.

As inundações nas três regiões russas, que fazem fronteira com o Cazaquistão, foram classificadas, no sábado, como a pior catástrofe natural dos últimos 80 anos pelo Presidente cazaque, Kasim-Yomart Tokayev.