Mandato de Marisa Matias suspendido temporariamente

A deputada do Bloco de Esquerda (BE) Marisa Matias vai suspender temporariamente, o seu mandato a partir de quarta-feira, devido a uma intervenção cirúrgica que já se encontrava agendada antes das eleições.

O lugar vago de deputada será assumido por Isabel Pires, no entanto a vice-presidência da bancada, durante a ausência de Marisa Matias, será assumida por Joana Mortágua.

A ex-eurodeputada irá estar ausente dos trabalhos parlamentares a partir da próxima quarta-feira, mas irá retomar o seu mandado assim que possível.

Nas últimas eleições legislativas, Marisa Matias foi a cabeça de lista do BE pelo círculo eleitoral do Porto, sendo esta a sua estreia na Assembleia da República, depois de ter estado no Parlamento Europeu desde 2009.