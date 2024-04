Polémica. Paddy Cosgrave está de regresso à liderança da Web Summit

Paddy Cosgrave, cofundador da Web Summit, regressou à liderança da empresa, organizadora do evento de tecnologia, seis meses após ter apresentado demissão, na sequência dos seus comentários, nas redes sociais, sobre a situação no Médio Oriente.

“Aproveitei para me reencontrar com velhos amigos da Web Summit e ouvi o que tinham a dizer e o que queriam da Web Summit. Alguns avanços tecnológicos incríveis, relações, parcerias e empresas cresceram a partir dos nossos eventos e quero continuar a desenvolver esse aspeto. Na verdade, quero potenciar mais esta missão para construir comunidades ainda mais fortes dentro da Web Summit”, escreveu na rede social X.

Today I’m returning as CEO of @WebSummit.



When I stepped back last year, it was the first time I had taken time off in 15 years. It gave me time to think about Web Summit, its history, why I started it on my own from my bedroom and what I wanted it to be.



I took the time to… pic.twitter.com/cDu33kS1tP