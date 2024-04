Atletas do Varzim protestam em jogo contra atrasos nos salários

Os jogadores do Varzim, emblema da terceira liga de futebol, ficaram parados no relvado, durante um minuto, no arranque da partida com o Lusitânia de Lourosa, este domingo, em protesto contra o atraso no pagamento dos salários.

Fonte do plantel indicou que há salários em atraso há três meses.

Os adversários do Varzim respeitaram o protesto e decidiram apenas trocara a bola sem visar a baliza dos poveiros.

O emblema da terceira liga encontra-se a passar uma grave crise financeira, o que tem dificultado o pagamento nos comrpomissos, nomeadamente com o plantel.

Desde janeiro passado, que o clube está a ser gerido por uma comissão administrativa, depois da demissão da direção, que era liderada por Edgar Pinho.