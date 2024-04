Taça de Portugal. FC Porto em vantagem rumo à final

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Vitória de Guimarães por 1-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol. O resultado, conseguido com o golo de Pêpê coloca os dragões mais perto do jogo decisivo do Jamor, onde já aguarda o Sporting.

O jogo desta quarta-feira no estádio D.Afonso Henriques ficou marcado pelo choque de cabeças entre Mangas e Sanchéz que obrigou a uma interrupção prolongada da partida, ainda no primeiro tempo. O jogo foi para o intervalo com o marcador em branco.

Na segunda parte os azuis e brancos estiveram mais determinados em conquistar a vitória na “Cidade Berço”. Aos 52 minutos Nico González cruzou para o centro da área, Pepê apareceu solto de marcação nas costas da defesa adversária e cabeceou para fundo das redes minhotas, selando o resultado.

A eliminatória será decidida no Estádio do Dragão, a 17 de abril.