Angola quer atrair mais visitantes chineses para desenvolver turismo

Angola espera atrair mais visitantes chineses como parte dos seus esforços para desenvolver o turismo local. O Presidente angolano, que visitou a China de 14 a 17 de Março, disse numa entrevista recente à Televisão Central da China (CCTV), na província de Shandong que gostaria de convidar mais visitantes da China a conhecer as paisagens únicas.



"Quero apresentar Angola como um país repleto de oportunidades, especialmente para investidores e como um país que oferece muitos pontos turísticos para os entusiastas de viagens. Angola engloba quase tudo para quem procura explorar um mundo diferente e mergulhar na beleza de África. O país possui praias, sol, cachoeiras cativantes e vida selvagem. Estamos a planear estabelecer uma grande reserva natural na parte sudeste do país, a chamada de Área de Conservação Transfronteiriça Kavango-Zambeze. Turistas interessados em animais de grande porte, como leões e os elefantes terão a oportunidade de os ver de perto. Esta é a Angola que queremos apresentar ao povo chinês que quer conhecer o nosso país", disse João Lourenço em Jinan, cidade capital da província de Shandong.

Situada na parte sudoeste de África, Angola faz fronteira com a República do Congo e a República Democrática do Congo a norte, a Zâmbia a leste, a Namíbia a sul e o Oceano Atlântico a oeste. Possui uma costa que se estende por 1.650 quilómetros e a capital, também a maior cidade do país, Luanda, localiza-se na costa atlântica do norte de Angola.

Embora Angola seja próxima da linha do Equador, o clima é agradável devido ao relevo elevado e à influência da corrente fria do Atlântico.