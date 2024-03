Bryan Adams dá mais dois concertos em Portugal

Bryan Adams tem mais dois concertos confirmados em Portugal, anunciou a promotora Ritmos e Blues, esta quinta-feira.

"Depois de os primeiros dois concertos - 19 de novembro no Multiusos de Gondomar e 20 de Novembro no Meo Arena [em Lisboa] - terem sido alvo de elevada procura, quer online quer em lojas físicas, Bryan Adams decide acrescentar duas novas datas à sua tour mundial So happy it hurts: 23 de Novembro no Altice Fórum Braga e 24 de Novembro no Meo Arena", refere a promotora, num comunicado.

Os bilhetes para as novas datas já estão à venda.