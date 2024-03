Gabigol. "Jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame"

O futebolista brasileiro, Gabriel Barbosa, do Flamengo, assegurou que “jamais” tentou “fraudar ou obstruir” qualquer teste de antidoping. O atleta foi, na noite da passada segunda-feira, suspenso por dois anos, até abril de 2025.

O Flamengo, na noite de segunda-feira, foi informado da decisão, passível de recurso, do Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem do Brasil, que acusa Gabriel Barbosa – também conhecido como ‘Gabigol’ – de obstrução num teste realizado, a 8 de abril, no centro de treinos do clube carioca.

Na rede social X, pouco depois de conhecida a decisão judicial, o ponta de lança disse estar “dececionado com o resultado do julgamento”, mas assegurou que vai “continuar a cooperar com as autoridades desportivas”, estando “confiante” de que a sua “inocência vai ser comprovada e restabelecida pela instância superior”.

‘Gabigol’ que teve uma breve passagem pelo futebol nacional, quando em 2017 representou o Benfica, explicou que “jamais” tentou “obstruir ou fraudar qualquer exame”.

“Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça o meu compromisso com o meu clube e com o adepto brasileiro”, concluiu.

O avançado está interdito de jogar até abril de 2025, sendo que a sanção começou a contar no dia do referido controlo antidoping.