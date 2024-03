Marcos Perestrelo indicado por Pedro Nuno santos para vice-presidência da Assembleia da República

Pedro Nuno Santos propôs, esta terça-feira, o nome de Marcos Perestrello para vice-presidente da Assembleia da República.

Marcos Perestrello foi secretário de Estado da Defesa de 2009 a 2011 e entre 2015 e 2018. Atualmente, o também ex-candidato à Câmara de Oeiras, faz parte do ao Secretariado Nacional do PS, o núcleo duro da direção socialista.

O secretário-geral do PS aproveitou ainda a apresentação do nome do candidato para sublinhar o que disse ser um entendimento à direita, depois de o Chega e de o PSD terem anunciado o voto favorável ao candidato a presidente da Assembleia da República Aguiar-Branco, indicado pelos sociais-democratas, e a Diogo Pacheco de Amorim, nome proposto pelo partido de André Ventura para a vice-presidência do Parlamento.



"Essa é a grande notícia do dia de hoje, é que, depois de tanta separação e distanciamento, na primeira necessidade, o PSD e o Chega entenderam-se", afirmou Pedro Nuno Santos, não querendo ser perentório sobre se significava uma quebra da premissa “não é não” de Luís Montenegro sobre relação com o terceiro partido mais votado.

Mas, reiterou que o que se pode observar é que “há um entendimento entre o PSD e o Chega".