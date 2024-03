Mercado livre de eletricidade com mais clientes

O mercado livre de eletricidade contava cerca de 5,6 milhões de clientes em janeiro de 2024. O número traduz um crescimento de 2,5% face ao mesmo mês do ano anterior e de cerca de 15.600 clientes por comparação com dezembro de 2023.

Dados desta terça-feira da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) revelam um aumento do consumo de 212,4 gigawatts-hora (GWh) face ao último mês de 2023, atingindo 43.638 GWh em janeiro. O consumo no mercado livre representou, no primeiro mês do ano, mais de 94% do consumo total em Portugal continental.

Segundo o regulador, a EDP Comercial manteve em janeiro a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (67%) e em consumo (38%), A empresa continuou também na liderança do segmento de clientes industriais (23%), mas o segmento dos grandes consumidores foi liderado pela Iberdrola (30%).

Já quanto ao mercado liberalizado de gás natural, em janeiro, verificou-se uma redução para um número acumulado de mais de 1,1 milhões de clientes, com uma quebra de 1.466 clientes face a dezembro de 2023.

Em termos de consumo, registou-se um decréscimo de 105 GWh face a dezembro, atingindo 29.288 GWh em janeiro. O valor representa cerca de 95% do consumo total de Portugal continental.

A Galp manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em consumo (51%), enquanto a EDP Comercial manteve a sua posição de liderança em número de clientes (43%).

No segmento de clientes industriais, a Galp manteve a liderança (38%), bem como no segmento dos grandes consumidores (56%), enquanto a EDP manteve a liderança no segmento das pequenas e médias empresas (39%) e no residencial (41%).