Américo Aguiar na lista de Pinto da Costa ao Conselho Superior do FC Porto

O cardeal e bispo de Setúbal Américo Aguiar foi indicado como primeiro membro da candidatura de Pinto da Costa, atual presidente do FC Porto, ao Conselho Superior dos vice-campeões nacionais de futebol.

"Vou continuar a renovar [a lista], não só na direção, como no Conselho Superior. Posso anunciar que, por vontade própria - e dizendo-me que estava não a pensar em mim, mas no bem do clube -, o cardeal Américo Aguiar se ofereceu e será o primeiro candidato na minha lista ao Conselho Superior", disse o líder 'azul e branco', este domingo, no auditório da Junta de Freguesia de São Pedro da Afurada, em Vila Nova de Gaia, num evento de campanha.

Recorde-se que Américo Aguiar, de 50 anos, foi presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.