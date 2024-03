DGS pede cautela para poeiras vindas do norte de África

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou, à população, para se prevenir contra a situação de fraca qualidade do ar, na sexta-feira e no sábado, devido a uma massa de ar proveniente do norte de África, com poeiras de suspensão.

Numa nota, divulgada na tarde de quinta-feira, a entidade de saúde refere que esta massa de ar, proveniente dos desertos do Norte de África, transporta poeiras em suspensão, e irá atravessar Portugal Continental durante os dias 22 e 23 de março.

Face a estas condições, a DGS prevê “a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar, afetando, nomeadamente, as regiões do Alentejo e Algarve e o interior da região centro”.

A entidade ainda que “Este poluente (partículas inaláveis - PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”.

A DGS recomenda que a população não realize esforços prolongados, limite a atividade física ao ar livre e evite a exposição a fatores de risco. Os grupos de cidadãos mais vulneráveis, como as crianças e idosos, ou pessoas com problemas respiratórios crónicos e foro vascular, para além de cumprirem as recomendações, “devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas.”

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e em caso de agravamento de sintomas ligar para a linha Saúde 24 (808242424).