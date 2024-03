EUA. Apple processada por monopolizar mercados dos smartphones

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos da América processou, esta quinta-feira, a gigante tecnológica, Apple, por monopolizar o mercados dos smartphones.

O procurador-geral Merrick Garland, num comunicado citado pela Reuters, explica que: “Os consumidores não deveriam ter que pagar preços mais altos porque as empresas violam as leis da competitividade. Se não for contestada, a Apple apenas continuará a fortalecer o monopólio dos smartphones”.

O processo judicial acusa a empresa de impor restrições contratuais e cobrar comissões na App Store (loja de aplicações da Apple) a quem desenvolve produtos concorrentes.

Desde que Joe Biden assumiu a presidência norte-americana, nunca se tinha realizado nenhum processo contra a gigante tecnológica.

A Apple, numa nota divulgada, considera que: “Este processo ameaça quem somos e os princípios que diferenciam os produtos da Apple em mercados ferozmente competitivos. Se for bem sucedido, prejudicaria a nossa capacidade de criar o tipo de tecnologia que as pessoas esperam da Apple, onde hardware, software e serviços se cruzam”.