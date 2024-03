Luís Montenegro. "É minha expectativa ser indigitado primeiro-ministro"

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, admitiu, esta quarta-feira, depois da reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, a expectativa de ser indigitado primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas, à saída do encontro com o chefe de Estado, que durou cerca de 1h40, o social-democrata afirmou que: “Em nome da Aliança Democrática [AD] transmiti a disponibilidade da coligação para formar governo. Estamos focados nos problemas dos portugueses e empenhados em promover uma mudança de governo, de primeiro-ministro e de políticas”.

Face os resultados expectáveis, nos círculos da Europa e Fora da Europa, a AD irá obter 80 mandatos no Parlamento, contra os 78 do Partido Socialista (PS) e 50 do Chega.

“Em face dos resultados eleitorais, é minha expectativa ser indigitado primeiro-ministro”, afirmou o líder do PSD.

Luís Montenegro não adiantou pormenores sobre a composição do novo Governo, nem confirmou a intenção de apresentar um orçamento retificativo, contudo, saudou o “sentido de responsabilidade” do Secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, depois de este se mostrar disponível para viabilizar o documento.

A tomada de posse do novo Governo está prevista para 2 de abril.