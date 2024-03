Faleceu diretor-geral da Fiorentina

Morreu, esta terça-feira, Joe Barone, diretor-geral da Fiorentina, aos 57 anos. O responsável tinha sofrido um ataque cardíaco no passado domingo, horas antes do jogo frente à Atalanta, que depois foi adiado.

Joe Barone, de acordo com a imprensa italiana, acabou por falecer no hospital, onde esteve internado desde o incidente, acompanhado pela mulher e pelos filhos.

O responsável da Fiorentina, que completava na próxima quarta-feira 58 anos, é uma das figuras centrais do clube, e desempenhava o cargo de diretor-geral desde novembro de 2019.

O emblema italiano anuncia, em comunicado: “Com profunda dor e imensa tristeza, a Fiorentina perde hoje um dos seus pontos de referência, uma figura que marcou a história recente do clube e que jamais será esquecida. O diretor-geral Giuseppe Barone, após o que aconteceu no domingo, morreu hoje no hospital San Raffaele em Milão”.