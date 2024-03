Primavera chega com chuva e temperaturas acima dos 20 graus

A primavera começa na quarta-feira com previsões de céu muito nublado e aguaceiros. As temperaturas máximas andarão acima dos 20 graus, segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera Patrícia Gomes

"As previsões para o primeiro dia de primavera [quarta-feira] são de céu muito nublado, aguaceiros em especial no interior norte e centro, possibilidade de ocorrência de trovoadas, em especial do norte e centro, e vento fraco a moderado", disse, à agência Lusa, a meteorologista.

Em relação às mínimas, estas vão variar entre os 7 e os 11 graus, ou seja serão noites frias.

Na próxima semana, logo na segunda-feira, as temperaturas, segundo Patrícia Gomes, deverão registar nova subida, chegando aos 25 graus nalguns pontos do país.