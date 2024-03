Embraer. Reversão de prejuízos e anúncio de lucros de 145 milhões de euros

A Embraer anunciou esta segunda-feira que obteve um lucro atribuível aos acionistas de 783,6 milhões de reais (145 milhões de euros) em 2023. A fabricante de aeronaves reverteu as perdas de 2022 (953,6 milhões de reais ou 175,3 milhões de euros).

Em comunicado ao mercado, a empresa brasileira revelou que o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla inglesa) totalizou 2,6 mil milhões de reais (478 milhões de euros) no acumulado de 2023.

A Embraer assinala ainda que em 2023 entregou um total de 181 jatos, dos quais 64 foram aeronaves comerciais, 115 jatos executivos (74 leves e 41 médios) e dois C-390 militares.

As entregas aumentaram 13% face aos 160 aviões entregues em 2022, apesar de a companhia continuar a enfrentar “desafios na cadeia de abastecimento, que impactaram negativamente os resultados de 2023”.

A carteira de pedidos firmes (‘backlog’) da Embraer era no final do quarto trimestre do ano passado em 18,7 mil milhões de dólares, o maior volume dos últimos seis anos. As receitas de 2023 totalizaram 26,1 mil milhões de reais (4,8 mil milhões de euros).

Segundo a fabricante de aeronaves, todas as unidades de negócios tiveram um crescimento nas receitas e volumes em relação ao ano anterior. Mas foram os segmentos de defesa e segurança e aviação que se destacaram, crescendo, respetivamente, 21% e 15%.

Para 2024 a Embraer perspetiva a entrega de 72 a 80 entregas de aeronaves da aviação comercial e entre 125 e 135 de aviação executiva. A receita total estimada é de seis mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros) a 6,4 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros).

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.