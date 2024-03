Futebol. Gyökeres convocado para jogo entre Portugal e Suécia

O internacional sueco, Viktor Gyökeres , faz parte da lista de 26 convocados da Seleção de Futebol da Suécia, para os jogos particulares com Portugal e com a Albânia.

O selecionador, o dinamarquês Jon Dahl Tomasson, fez anúncio dos convocados, esta quarta-feira, para as partidas que irão ocorrer a 21 e 25 de março, onde a Suécia irá defrontar primeiro Portugal e depois a Albânia.

O jogo entre a seleção sueca e a portuguesa está marcado para as 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Já a partida com a Albânia irá realizar-se quatro dias depois, em Solna, na Suécia.

O avançado sportinguista tem estado em destaque, sendo o melhor marcador da I Liga Portuguesa, de futebol, com 19 golos, num total de 35 realizados esta época pelo Sporting, em 42 jogos.

Portugal está a preparar a participação no Euro2024, que irá decorrer entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha, depois de uma fase de qualificação, onde a seleção das ‘quinas’ venceu os 10 jogos. A Suécia falhou a presença na fase final da competição, ao terminar em 3º lugar no seu grupo de apuramento.