Altice. Receitas cresceram 7,5% para 747 milhões de euros no último trimestre de 2023

As receitas da Altice Portugal registaram um crescimento de 7,5% no último trimestre do ano passado em termos homólogos, para 747 milhões de euros. Os dados, avançados esta quarta-feira pela operadora mostram ainda que O EBITDA – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – nesse período cifrou-se em 258 milhões de euros, crescendo 17,9%, face a igual período de 2022. Um crescimento “sustentado na expansão da base de clientes e crescimento do respetivo ARPU, no incremento da receita dos serviços core de telecomunicações e de novos negócios, na disciplina dos custos operacionais e em ganhos de eficiência”.

Ainda nesses últimos três meses o investimento foi de 147 milhões de euros, “reforçando a aposta permanente na rede móvel, em infraestruturas core de última geração e na expansão da rede de fibra ótica em Portugal, para um total de 6,4 milhões de casas, no final de 2023”.

A Altice Portugal adianta também que o reforço da rede móvel, em particular na implementação da tecnologia 5G, resultou numa taxa de cobertura de 95,7% no final do 4º trimestre. No 4G, a taxa de cobertura da população nacional, registada no último trimestre, foi de 99,9%.

“Os resultados do 4º trimestre confirmam a trajetória de crescimento evidenciada nos trimestres anteriores, refletindo a estratégia implementada para a expansão da base de clientes e serviços, solidez da posição no mercado, diversificação de portefólio de serviços, melhoria contínua na qualidade de serviço e robustez financeira”, diz a Altice em comunicado.

Já as receitas do segmento de serviços empresariais fixaram-se em 393 milhões de euros, no último trimestre do ano passado, um crescimento homólogo de 10,3%, “impulsionada pela diversificação de portefólio sobretudo nos produtos e serviços Non-Telco, pelo crescimento das novas linhas de negócio, pela exportação tecnológica da Altice Labs para o mercado internacional, e pelo contributo positivo do negócio de desenho, construção, operação e manutenção de uma rede de Fibra Ótica na Alemanha”.

A empresa revela ainda que, no total do ano de 2023, as receitas e o EBITDA atingiram 2.906 milhões de euros e 1.038 milhões de euros, o que representa crescimentos homólogos de 10,5%, e 14,5%, respetivamente. Já o investimento, em 2023, foi de 488 milhões de euros, “reiterando o empenho da empresa com a transformação tecnológica e digital em Portugal”.

A Altice adianta ainda que a contínua aquisição de clientes e a manutenção de níveis reduzidos de desligamentos permitiu aumentar a base dos serviços fixos em 2,2%, nos últimos 12 meses, com os serviços de televisão por subscrição a crescer 3,3%. “Estes resultados demonstram o sucesso de uma cultura de inovação, da aposta na diferenciação de produtos e serviços e da liderança na fibra ótica e no 5G”.