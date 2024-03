Confusão entre siglas? ADN apresenta queixa à CNE contra AD

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) apresentou, este domingo, uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) contra a Aliança Democrática (AD), na sequência da alegada confusão dos eleitores “com a desculpa” de enganos entre ADN e AD.

“A campanha eleitoral serviu para clarificar essas situações, pelo que, usar este subterfúgio ridículo apenas para tentar cativar eleitores a irem votar na AD e denegrir o ADN é inaceitável”, afirmou o partido ADN, em comunicado, enviado as redações, acusando a AD de interferência eleitoral.

Deste modo, o ADN enviou uma queixa à CNE “devido à publicidade que está a ser feita no voto na AD, através dos meios de comunicação, com a desculpa de que estão a existir enganos entre ADN e AD”.

A Aliança Democrática recebeu vários relatos de pessoas que pediram para repetir o voto. Em causa está a semelhança entre a sigla da Aliança Democrática (AD) com o partido ADN.

Além disso, em comunicado, a AD diz que está também a circular nas redes sociais cartazes que apelam ao voto no ADN com as caras dos três representantes da AD.

Deste modo, a AD apela “à CNE que dirija uma mensagem ao país, não de apelo ao voto, em nenhuma força partidária, mas de apelo ao voto esclarecido, devido à semelhança de nomes nos boletins de voto”.