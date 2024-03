Homem morre em Alcobaça vítima de disparo "acidental"

Um homem, de 43 anos, morreu depois de alegadamente ter disparado “acidentalmente” contra si próprio, na sexta-feira à noite em Alcobaça.

O tiro atingiu o autor do disparo na cara, tendo sido transportada em estado grave para o hospital

Fonte da Polícia judiciária adiantou, ao Jornal de Notícias, que no momento do incidente, a vítima estava com um grupo de pessoas, sobre as quais não recai "qualquer suspeita”.

Tudo aponta para que a arma tenha sido disparada "acidentalmente" pela vítima, segundo a mesma fonte ter-se-á tratado de "um incidente, uma brincadeira que correu mal".

O alerta para a ocorrência, registada no posto de combustível da Repsol de Alcobaça, foi dado pouco depois das 21h.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Alcobaça, a VMER de Leiria e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcobaça, além das autoridades policiais.