Vizeu Pinheiro nomeado para a NATO

O Presidente da República nomeou, sob proposta do Governo, o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro para o cargo de Representante Permanente de Portugal na NATO, em Bruxelas.

A nomeação foi publicada, esta sexta-feira, no Diário da República, mas segundo o decreto só terá efeitos a 16 de julho.

"O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 135.º, alínea a), da Constituição, o seguinte: é nomeado, sob proposta do Governo, o embaixador Paulo João Lopes do Rêgo Vizeu Pinheiro para o cargo de Representante Permanente de Portugal junto do Tratado do Atlântico Norte - DELNATO, em Bruxelas, com efeitos a 16 de julho de 2024", lê-se no diploma assinado a 4 de março.