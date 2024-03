Seca. Agricultura e golfe no Algarve reduzem em 69% consumo de água em fevereiro

O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, revelou, esta quinta-feira, que os setores agrícola e do golfe, no Algarve, gastaram, noa totalidade, menos 90.000 metros cúbicos de água, em fevereiro, comparativamente ao mesmo período em 2023.

“É uma redução de 69%, muito significativa para as reservas de água e um sinal de que todos estão a fazer um esforço para enfrentar a pior seca de sempre na região”, indicou o responsável citado pela Lusa.

Para além do setor agrícola e do golf, a APA também registou uma diminuição, em 0,5%, do consumo de água, em fevereiro, no setor urbano. Porém, este valor fica aquém dos 15% que constam das medidas que contingência sugeridas, pela Comissão da Seca, e aprovadas pelo Executivo.

A comissão aprovou, para a rega agrícola, uma redução em 25% do consumo e para a rega dos campos de golfe, uma diminuição de 18%.

José Pimenta Machado indica que, a redução de consumo nestes setores, demonstra que “as medidas estão a resultar, num esforço que está ser feito por todos” os setores em conjunto.

“É verdade que em janeiro e fevereiro não se rega, mas mesmo assim, verifica-se um grande esforço, sendo uma percentagem muito animadora e muito importante”, explicou.

O responsável da APA entende que, os consumos em fevereiro, em todos os setores, refletem “a grande cooperação, trabalho de equipa e compromisso para enfrentar este grande desafio”

“É verdade que algumas medidas estão em fase de implementação, mas é preciso reorganizar, planear, porque há outras que têm alguma complexidade técnica e que obrigam aqui a um esforço maior para serem implementadas", sustentou Pimenta Machado.

Em meados de março, encontra-se prevista uma reunião de coordenação geral entre a APA, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), para ser feito um balanço das medidas atualmente em vigor e definir outras a aplicar.

Este encontro procura também definir o modelo de governação dos cinco grupos de trabalho técnicos (GT) especializados: o GT1- agricultura e golfe; GT2-turismo; GT3-gestão da água em baixa; GT4-campanhas de sensibilização e o GT5-fiscalização.

APA pretende ainda criar, em breve, um portal da seca, uma aplicação informática, para sensibilizar a população para a importância de poupar água, numa altura em que o Algarve enfrenta a situação de seca extrema.

“É uma aplicação que visa informar todos os cidadãos para as reservas de água nas albufeiras e os consumos nos diversos setores e alertar comportamentos mais sustentáveis”, esclarece a entidade.

Os cidadãos poderão, através desta aplicação, monitorizar e acompanhar a evolução, no momento, quer dos consumos nos vários municípios, bem como das reservas das albufeiras e das águas subterrâneas.

"No fundo, serve para monitorizarmos os consumos e percebermos se estamos ou não a conseguir atingir o objetivo de reduzirmos o consumo de água", concluiu.