Portugal é o segundo maior consumidor do mundo de fármaco para insónias

O relatório do Conselho Internacional para o Controlo de Narcóticos (INCB) aponta Portugal como tendo sido o segundo maior consumidor do mundo do fármaco de combate à insónia zolpidem, e um dos maiores do anestésico e sedativo cetamina, em 2022.

O Uruguai foi o país que registou o nível mais alto de consumo de zolpidem em todo o mundo seguido por Portugal, segundo o mesmo relatório, mas no geral, entre os 64 países e territórios que forneceram dados, o consumo médio de zolpidem na Europa "foi significativamente maior" do que em outras regiões.

O zolpidem é uma das substâncias psicotrópicas mais comercializadas, sob controlo internacional, e a sua produção aumentou de 38,2 toneladas em 2021 para 39,1 toneladas em 2022.

Pela primeira vez, este relatório contém dados do consumo de cetamina, que em 2022 aumentou em toda a Europa, sendo as maiores ocorrências observadas em cidades portuguesas, espanholas, italianas e dinamarquesas.

Facto que o INCB diz suscitar preocupações sobre potenciais implicações graves para a saúde.