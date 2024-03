Já são conhecidas as 12 músicas que vão à final do Festival da Canção

Os temas de Buba Espinho, No Maka com Ana Maria, Leo Middea, Silk Nobre, Cristina Clara e Rita Onofre foram apurados, no sábado à noite, para a final do Festival da Canção, em Lisboa.

A segunda semifinal do 58.º Festival da Canção contou com dez canções, tendo sido escolhidas "O Farol", por Buba Espinho, "Aceitar", de No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com a participação de Ana Maria, "Doce Mistério", de Leo Middea, "Change", de Silk Nobre, "Primavera", de Cristina Clara, e "Criatura", de Rita Onofre.

Na primeira semifinal, a 24 de fevereiro, já tinham sido escolhidos os seguintes temas: "Teorias da conspiração", de Nena, "Bem longe daqui", dos Perpétua, "Pontos finais", de Rita Rocha, "Grito", de Iolanda, "Pelas Costuras", de João Borsch, e "Memory", de Noble.



As 12 canções serão apresentadas novamente na final do Festival da Canção, a 9 de março, com votações do júri a serem feitas por representantes de sete regiões de Portugal continental e ilhas.