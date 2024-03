SNS. Quase 1.700 pessoas fizeram cirurgia da obesidade em 2023

No ano passado foram operadas para a obesidade 1.965 pessoas. O tempo de espera médio foi de 5,5 meses, duração que, segundo dados oficiais, tem vindo a baixar.

No final de 2023 quase 1.400 doentes aguardavam esta cirurgia, que, de acordo com a lei, deve ser realizada num prazo máximo de seis meses, por serem de prioridade normal.

Em 2023, foram operadas 1.965 pessoas com obesidade, menos 12 do que em 2022 e mais 391 comparativamente a 2021, no âmbito do Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO).

Segundo a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), o tempo médio de espera para cirurgia tem vindo a diminuir: 10,4 meses em 2021, 6,5 meses em 2022 e 5,5 meses em 2023.

Em Portugal, 67,6% da população tem excesso de peso ou obesidade, sendo que a prevalência da obesidade é de 28,7%, o que corresponde a mais de dois milhões de adultos.

Estima-se que, em 2035, 39% da população adulta em Portugal seja obesa. A perspetiva é um crescimento anual da doença de 2,8% entre 2020 e 2035. Ao nível da obesidade infantil, esse crescimento anual será mais elevado (3,5%).