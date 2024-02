Metro de Lisboa pode vir a ter constragimentos na segunda-feira

Os funcionários do Metro de Lisboa (ML) vão realizar, na próxima segunda-feira, um plenário geral, o que pode causar “incómodos” no serviço de transporte. No comunicado, os sindicatos representativos apontam dificuldades na negociação com a empresa.

Na nota divulgada, esta quinta-feira, as plataformas sindicais dos trabalhadores da ML irão realizar um plenário geral nas Oficinas do Complexo de Carnide, das 10h00 às 11h00, e para os serviços norturnos, entre as 23h30 e as 00h30.

“Qualquer incómodo provocado pela realização deste plenário, ou de qualquer decisão dele emanada, na mobilidade dos cidadãos da Área Metropolitana de Lisboa não é da responsabilidade dos trabalhadores do ML, mas sim da falta de negociação imposta por este Conselho de Administração”, explica o documento.

As organizações sindicais repudiam “a atitude que o Conselho de Administração da empresa tem tomado ao longo de várias negociações que se pretendem efetivas, assertivas e consequentes, indo assim ao encontro dos conceitos conhecidos de uma verdadeira negociação coletiva”.

A transportadora pública, segundo explica a nota, “nada tem feito para procurar um entendimento entre as partes”, invés disso, tem assumido uma “postura de imposição das suas ideias, tentando través das palavras fazer acreditar no seu contrário”.

“Os trabalhadores desta empresa sempre pautaram a sua conduta, pelo elevado sentido de comprometimento com a cidade e os passageiros que transportam, através do elevado profissionalismo com que desempenham diariamente as suas funções e tarefas, muitas das quais mesmo quando a cidade 'dorme”, esclarecem as plataformas sindicais.

As organizações representativas têm tentando negociar com o ML, uma revisão do Acordo de Empresa, o regulamento de carreiras, o recrutamento de novos trabalhadores, e outros pontos relevantes.