Advogado de Navalny detido em Moscovo

O advogado de Alexei Navalny, que acompanhou a mãe do opositor político, de Putin, a tentar recuperar o corpo do falecido, na semana passada, foi detido, esta terça-feira, em Moscovo, na Rússia.

Alexei Navalny faleceu no passado dia 16, numa prisão no ártico, onde tinha sido transferido em dezembro, do ano passado, para cumprir uma pena de 19 anos de reclusão.

As autoridades russas explicaram que o opositor de Putin morreu de “causas naturais”, apesar de várias figuras internacionais considerarem como culpado o Governo Russo, nomeadamente, Vladimir Putin.

A família de Navalny conseguiu recuperar o corpo do falecido, no passado sábado, dia 24 de fevereiro, mas ainda não se sabe quando e onde este será sepultado.

A mãe afirmou que a tinham ameaçado de que deixariam os restos mortais do filho na própria prisão, caso ela não cumprisse as exigências das autoridades.