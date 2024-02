Liga Europa. Benfica e Sporting já conhecem adversários

O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa decorreu, esta sexta-feira, na Suiça: o Benfica irá defrontar o Glasgow Rangers e o Sporting enfrenta a Atalanta.

Os jogos da primeira mão dos oitavos de final estão agendados para 7 de março, enquanto os da segunda mão irão acontecer no dia 14.

Conheça os jogos:



Sparta Praga vs Liverpool

Marselha vs Villareal

Roma vs Brighton

Benfica vs Rangers

West Ham vs Friburgo

Sporting vs Atalanta

AC Milan vs Slavia Praga

Qarabag vs Bayer Leverkusen