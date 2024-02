Lula e Blinken com criação de Estado palestiniano na agenda

O presidente do Brasil e o secretário de Estado dos EUA discutiram esta quarta-feira, em Brasília, o reforço da cooperação e os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Lula da Silva e Anthony Blinken reafirmaram a necessidade de ser criado um Estado palestiniano.

“O presidente [brasileiro] e o secretário [de Estado dos Estados Unidos] abordaram temas como a iniciativa para trabalho decente lançada por Lula e Biden em setembro do ano passado à margem da Assembleia Geral da ONU, e a cooperação dos dois países na área ambiental, transição energética, fóruns empresariais e de infraestrutura”, revelou o governo brasileiro em nota oficial.

De acordo com o comunicado, Blinken informou que os EUA estudam um novo financiamento para o Fundo Amazónia e reafirmaram o apoio ao Brasil na presidência do G20. Já Lula da Silva reiterou a “necessidade de reformar os organismos financeiros internacionais e o Conselho de Segurança da ONU”.

Os dois governantes discutiram também “parcerias trilaterais em agricultura, segurança alimentar e infraestrutura em África”, sendo que o líder brasileiro realçou a “urgência em abordar o tema da dívida externa dos países africanos”.

“O secretário [de Estado dos EUA] agradeceu a atuação do Brasil pelo diálogo entre Venezuela e a Guiana. O presidente Lula [da Silva] reafirmou o seu desejo pela paz e fim dos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Ambos concordaram com a necessidade de criação de um Estado palestiniano”, concluiu-se no comunicado.

O encontro de quase duas horas, realizado no Palácio do Planalto, foi acompanhado pelo assessor especial do governo brasileiro para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, e pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley.