Putin fala ao país dia 29 de fevereiro

No final deste mês, dia 29 de fevereiro, o Presidente da Rússia fará o seu discurso sobre o Estado da Nação.

O discurso ocorre na sequência das presidenciais, agendas entre 15 e 17 de março. Vladimir Putin irá apresentar, na sua intervenção, o seu programa eleitoral.

De acordo com a imprensa internacional, o líder russo irá focar as suas palavras sobre a invasão russa à Ucrânia e, também, em aumentar as taxas de natalidade, uma vez que centenas de milhares de homens morreram na guerra.

Putin, que já anunciou que não irá participar nos debates entre os candidatos, concorre com outros três candidatos de partidos com representação parlamentar, cuja popularidade não ultrapassa os 4%.