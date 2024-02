Adiado julgamento de Fernando Madureira

A greve dos guardas prisionais obrigou a adiar o julgamento do líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, e mais outros oito acusados de terem agredido adeptos do Benfica, e agentes policiais, num jogo de hóquei em patins, em 2018.

O juiz foi obrigado a marcar novas sessões deste julgamento para 14 e 18 de março porque um dos acusados não conseguiria estar presente.

Hugo Carneiro, também conhecido como “Polaco”, e que está detido em Custoias, no âmbito da Operação Pretoriano, não pode estar presente devido à greve dos guardas prisionais.

Esta seria a terceira sessão deste julgamento, no Tribunal no Bolhão, no Porto.

Fernando Madureira, que à semelhança de “Polaco” encontra-se detido, preventivamente, no âmbito da Operação Pretoriano, pediu ao juiz para ser ouvido por videoconferência, sabendo que não conseguiria estar presente.

Estes nove arguidos são acusados de, em 2018, terem agredido adeptos do Benfica e agentes da polícia, num jogo de hóquei em patins, entre os “encarnados” e os “dragões”.