Morreram sete pessoas em acidentes rodoviários no fim de semana

No fim de semana, sete pessoas morreram e nove ficaram feridas com gravidade em acidentes rodoviários, de acordo com a GNR.

Em comunicado, a GNR informa que contabilizou, entre as 00h00 de sábado e as 24 horas de domingo, a autoridade registou 288 acidentes, que causaram sete mortos, nove feridos graves e 109 ligeiros.

Entre segunda e sexta-feira tinham sido registados 911 acidentes, que causaram um morto.